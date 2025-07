Ristorazione nel mirino dei Nas | in sei mesi sequestrati oltre un quintale di alimenti e multe per 50mila euro

Nei primi sei mesi del 2025, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e SanitĂ di Parma hanno condotto un’attivitĂ di controllo serrata lungo l’intera filiera alimentare delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. La provincia di Piacenza ha registrato 53 controlli, 23 non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: mesi - ristorazione - mirino - sequestrati

Ristorazione nel mirino dei Nas: in sei mesi sequestrati oltre un quintale di alimenti e multe per 50mila euro; Sequestrate tre tonnellate di meduse, chiuse pescherie e ristorante per scarse condizioni igieniche; Pasticcerie e panifici da incubo a Cagliari, Pula e Sanluri: cosa hanno scoperto.

Amazon nel mirino della procura: sequestrati 121 milioni di euro ... - Amazon nel mirino nella procura: eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico della filiale italiana. Si legge su notizie.tiscali.it

Il report del Viminale: In dodici mesi a Terni sequestrati 42 chili di ... - Più di 42 chili di droga sequestrati in dodici mesi dalle forze di polizia a Terni e provincia. Segnala ilmessaggero.it