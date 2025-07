Montipò Juve anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri | dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve, il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: i dettagli sul futuro dell'estremo difensore. La Juve sta valutando il futuro del reparto portieri, con Mattia Perin pronto a salutare Torino. Secondo Nicolò Schira, il portiere italiano ha espresso la volontà di cercare una nuova avventura, spingendo così il club bianconero a esplorare le opzioni disponibili per sostituirlo. Tra i nomi più discussi per prendere il posto di Perin, emerge quello di Lorenzo Montipò, portiere classe 1996 del Verona, che si sta imponendo come uno dei migliori nel panorama della Serie A. Montipò potrebbe essere la scelta ideale per diventare il vice Di Gregorio nella stagione 2025-2026.

Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Dall’interesse dei club spagnoli al poco minutaggio: il motivo e tutti i dettagli sul futuro - di Nicolò Corradino Zelezny Juve, il portiere della Primavera verso l’addio? Tutti gli aggiornamenti sul calciatore che piace a club italiani e spagnoli.

Perin Juve, avventura ai titoli di coda? Il portiere in estate può chiedere di essere ceduto se… Lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Perin Juve, avventura ai titoli di coda? Il portiere bianconero, secondo di Di Gregorio, in estate può chiedere di essere ceduto se… Lo scenario.

In attesa di Lazio Juve parla Zoff. L’ex portiere: «Sfida decisiva, ma la Juve ha perso la sua identità » - In attesa di Lazio Juve parla Zoff. Le dichiarazioni dell’ex portiere di nazionale, Lazio e Juve Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e oltre che ex di Lazio e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radiosei riguardo la sfida tra biancocelesti e bianconeri, in programma sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico.

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi.

Serie A, Juventus-Verona finisce 2-0: gol di Thuram e Koopmeiners. VIDEO; La Juventus non fallisce la prova. Col Verona finisce 2-0; La Juve fa pokerissimo: muro del Verona abbattuto con Thuram e Koopmeiners.

Juve-Verona, Szczesny: "-15? Possiamo andare comunque in ... - Tuttosport - Il portiere polacco ha dichiarato: "Il momento è buono, vincerne 7 delle ...

Juve, caccia a un portiere italiano: ecco il nome giusto - Di Gregorio è il nome per la porta bianconera: per il Monza costa 25 milioni ma Giuntoli può tagliare l'ingaggio di Szczesny, in scadenza nel 2025 ...