Tutto questo è assurdo Allen nuove scoperte dopo il ritrovamento

È terminata nel migliore dei modi la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni sparito nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia. Il suo ritrovamento, domenica mattina, ha scatenato un'ondata di emozione e sollievo: a dare il lieto annuncio, prima ancora delle parole, sono stati i clacson dei mezzi di soccorso, che hanno risuonato come una liberazione collettiva. Allen è stato individuato nella zona collinare sopra il supermercato Conad, a circa tre chilometri dal punto in cui si erano perse le sue tracce. Era disorientato, ma cosciente e in buone condizioni generali.