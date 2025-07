Piogge torrenziali | ospedali inondati e strade come fiumi Stop ai treni

C’è una notte che in molti non dimenticheranno: una pioggia improvvisa ha trasformato la routine in un incubo, lasciando famiglie e lavoratori senza parole davanti a una natura che si è presa la scena con una forza mai vista. Strade che diventano fiumi in piena, ospedali invasi dall’acqua e treni che si fermano all’improvviso: la Spagna si è ritrovata sotto assedio da una tempesta che ha stravolto tutto in poche ore. >> “Tutto questo è assurdo”. Allen, nuove scoperte dopo il ritrovamento: “Non è possibile” Immagini forti, quelle che arrivano dai social, con medici e infermieri costretti a muoversi tra pozzanghere e barelle trascinate per salvarle dall’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meloni a Zelensky: “Impegni da oltre 10 miliardi. Ricostruiremo ciò che è indispensabile: strade, ponti, scuole e ospedali” (video) - “Il sistema Italia dimostra di essere pronto a fare la differenza” per la ricostruzione dell’Ucraina: “ Lavorando fin da ora per ricostruire quello che è stato distrutto e che è indispensabile per la popolazione: strade, ponti, scuole, chiese e ospedali”.

Ospedali inondati e strade come fiumi. Caos in Spagna per il ritorno della Dana, il fenomeno meteorologico della “goccia fredda” che causò l’alluvione a Valencia lo scorso 29 ottobre 2024. Questa volta l’area colpita è in Catalogna, nei dintorni di Barcellona ( Vai su Facebook

Meteo: Alluvione lampo in Spagna, le strade si trasformano in fiumi a Tarazona; il Video - Un fortissimo nubifragio ha colpito la zona dell'Aragona in Spagna nel pomeriggio di venerdì 11 Luglio. Si legge su informazione.it