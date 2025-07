Con l’arrivo dell’estate, la voglia di alleggerire la propria beauty routine è praticamente inevitabile. Lo sappiamo, è vero, per quanto ci faccia male farvelo dire, temperature alte, umidità e giornate più lunghe rendono meno wow l’idea di un makeup completo di full face. Ecco perché sta tornando alla ribalta un prodotto che, pur non essendo nuovo, ha saputo conquistare una nuova generazione di utenti (e celebrità): il Lumi Glotion di L’Oréal Paris. La skin tint dell’estate 2025? Il segreto è il Lumi Glotion di L’Oréal Paris, la preferita di Kendall Jenner. Il Lumi Glotion è un fluido illuminante colorato ha trovato spazio non solo nei beauty case delle amanti del trucco naturale, ma anche nei look da red carpet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il glow perfetto per l’estate? La tint Lumi Glotion di L’Oréal Paris (parola di Kendall Jenner)