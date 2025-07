Vice sindaco brutalmente aggredito in un bar | choc in Caudina

Si trovava in un bar del centro del Comune di Rotondi, alle spalle della villa comunale, quando per ragioni ignote due uomini lo hanno aggredito sino a mandarlo in ospedale. E' accaduto al vice sindaco del comune caudino, Bartolomeo Esposito, i spettore di Polizia in pensione, molto stimato e benvoluto e per questo quando accaduto ha lasciato attonita l'intera comunità . Esposito è ora ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino dopo aver riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, oltre al comprensibile choc. Al momento del brutale pestaggio c'erano dei testimoni e gli agenti di Polizia interventuti immediatamente sul posto avrebbero già individuato i resposabili ed ora si dovrà ricostruire l'esatta dimanica dei fatti e le ragioni che hanno portato all'aggressione.

In questa notizia si parla di: vice - sindaco - aggredito - brutalmente

