Fatture false per oltre 5 milioni di euro 5 denunce per bancarotta fraudolenta ricettazione fallimentare e autoriciclaggio

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti che sarebbero responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: bancarotta - fraudolenta - ricettazione - fallimentare

Dietro l’autonoleggio prostituzione, spaccio, rapine e bancarotta fraudolenta. Presa banda italo albanese - Bergamo, 13 maggio 2025 - Spaccio, furti e rapine (in villa), sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi da fuoco.

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: arrestato un imprenditore. Sequestrati 4,2 milioni di euro - La guardia di finanza di Taranto ha arrestato e posto ai domiciliari un imprenditore per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, occultamento della documentazione contabile e sottrazione fraudolenta.

Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto D.

Fatture false per oltre 5 milioni di euro, 5 denunce per bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare e autoriciclaggio; Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolenta; Assolto l’armatore Enrico Bogazzi. Cade l’accusa di ricettazione e di bancarotta fraudolenta.

GdF Pescara, denunciate 5 persone per bancarotta e reati fallimentari - Dalle indagini era emerso che l’imprenditore avrebbe svuotato le società indebitate ed in liquidazione giudiziale dei beni aziendali ... Lo riporta rete8.it

Il reato di bancarotta fraudolenta - Diritto.it - Infine, il reato di ricettazione fallimentare è previsto dal terzo comma dell’art. diritto.it scrive