Torre Mileto senza guardia medica turistica | nessun medico ha accettato poche ore e non conviene

Torre Mileto, frazione di San Nicandro Garganico (e di Lesina), non ha una guardia medica, di conseguenza il numero di telefono è inattivo. Inutile chiamare, non risponde nessuno. Non potrebbe essere altrimenti atteso che nessun medico avrebbe accettato la collocazione presso la localitĂ . 🔗 Leggi su Foggiatoday.it