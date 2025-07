Juve ecco il nuovo centrocampista | arriva dalla Ligue 1

La Juventus ha una necessità impellente sul mercato, l'acquisto di un centrocampista. Sono solo tre i calciatori di quel ruolo al momento a disposizione di Igor Tudor, Locatelli, Thuram e McKennie. Decisamente pochi per poter affrontare una stagione lunga e dispendiosa come quella che sta per affrontare la squadra bianconera, tra campionato e Champions League. Douglas Luiz è invece un oggetto ormai estraneo alla Juventus: il centrocampista brasiliano è in uscita e si cercano acquirenti per il calciatore che non ha mai convinto nella stagione appena trascorsa, né con Thiago Motta, tantomeno con Tudor.

