Era l' imprenditore aquilano Nino Scipioni l' uomo trovato morto sul Gran Sasso è scivolato per 200 metri

Era l'imprenditore aquilano Nino Scipioni l'uomo che è morto durante un'escursione sul Gran Sasso nel pomeriggio di sabato 12 luglio, come riporta l'Ansa. Ancora da stabilire le cause della morte, non si sa se si sia trattato di un malore o di una caduta. Come ha informato il soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it