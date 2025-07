Si definiva incubo dei grattacieli | 16enne iraniano arrestato nel Milanese per propaganda e apologia di terrorismo

Sui social si definiva “ incubo dei grattacieli “, in riferimento agli attacchi dell’11 settembre 2001: pubblicava “numerosi contenuti apologetici dello Stato islamico e di attentati di matrice jihadista, nonchĂ© di addestramento e aperto incitamento al martirio, inviando ai suoi numerosi followers link diretti a siti di propaganda di Isis”. Un 16enne cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e mai attenzionato prima dalle forze dell’ordine, è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di propaganda e apologia di terrorismo e addestramento con finalitĂ di terrorismo, aggravati dall’uso del mezzo telematico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si definiva “incubo dei grattacieli”: 16enne iraniano arrestato nel Milanese per propaganda e apologia di terrorismo

In questa notizia si parla di: definiva - incubo - grattacieli - 16enne

Si definiva “incubo dei grattacieli”: 16enne iraniano arrestato nel Milanese per propaganda e…; Terrorismo islamico, arrestato a Milano un 16enne: si faceva chiamare l'incubo dei grattacieli; Iraniano, 16 anni, sui social si definiva l'incubo dei grattacieli. Arrestato a Milano.

16enne iraniano cambia religione e giura per l'Isis, arrestato - Un sedicenne iraniano, residente in provincia di Milano, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano in quanto ritenuto responsabile di "propaganda ed apologia di ter ... Lo riporta ansa.it

Si definiva “incubo dei grattacieli”: sedicenne iraniano arrestato per apologia di terrorismo - Secondo la Digos aveva richiesto il contatto di un referente di Daesh e stava pensando ad azioni violente In alcuni dei, tanti, profili che aveva creato sui social si definiva “incubo dei grattacieli” ... Da milano.repubblica.it