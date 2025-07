Chelsea-PSG in tv | dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

Alle ore 21.00 di domenica 13 luglio si gioca Chelsea-PSG, partita in programma per la finale di FIFA.

Chelsea in finale al nuovo Mondiale per Club FIFA: battuto il Fluminense 2-0 con doppietta di Joao Pedro - Il Chelsea è la prima squadra finalista della nuova edizione del Mondiale per Club FIFA. La formazione allenata da Enzo Maresca ha superato il Fluminense per 2-0 nella semifinale disputata al MetLife Stadium di New York, grazie a una straordinaria doppietta firmata da Joao Pedro.

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, in diretta e in chiaro le semifinali: “Flu Vai su Facebook

