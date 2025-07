Ladro scoperto in casa viene graziato dal proprietario | ma il giorno viene sorpreso rubare ancora

Si è lasciato impietosire da un ladro scoperto in piena notte dentro la baracca degli attrezzi in giardino. Lo ha quindi lasciato andare salvo scoprire l' giovane intruso ha fatto quasi quindicimila euro di danni cercando di rubare al distributore di benzina vicino dove, tentando di scassinare la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Scoperto a rubare in casa, i proprietari lo chiudono a chiave in camera mentre aspettano l'arrivo dei carabinieri. Succede a Patrica, in provincia di Frosinone. L'uomo arrestato in flagranza di reato per furto è un quarantanovenne del comune limitrofo di Ferenti Vai su Facebook

