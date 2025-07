Chelsea Psg si decide il Mondiale per Club Ore 21 | l’ambizione degli inglesi e i giovani di talento di Maresca contro la fame dei francesi e la macchina perfetta di Luis Enrique

Un miliardo di dollari di montepremi, 32 squadre partecipanti e, alla fine, a contendersi il primo, storico titolo del nuovo Mondiale per Club sono due potenze europee. La finale di questa sera .

Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston e agganciano il terzo posto - Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston Villa con cui condividono il 3° posto insieme al Newcastle Si conclude anche il secondo antipo della 37a giornata di Premier League, Chelsea-Manchester United, andato in scena a Stamford Bridge.

Pronostico Flamengo-Chelsea: si decide il primo posto - Flamengo-Chelsea è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 20:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Mondiale per club: il Chelsea vola in finale grazie alla doppietta di João Pedro Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la finale del Mondiale per Club superando 2-0 il Fluminense. A decidere la semifinale è Joao Pedro, autore di una doppietta che regala ai Vai su Facebook

MONDIALE CLUB | Con 2-0 al Fluminense, Chelsea in finale, Decide il match una doppietta di Joao Pedro #ANSA Vai su X

PSG-Chelsea: il Mondiale per Club si decide fra routine proteica e… tè matcha; Mondiale per club: doppietta Joao Pedro, Chelsea in finale; Chelsea-Psg, la finale del Mondiale per club vale il titolo e 100 milioni di ricavi.

Mondiale per Club 2025, finale Psg-Chelsea: in palio 100 milioni - In palio il titolo di miglior squadra al mondo e un montepremi record da 100 milioni. Come scrive msn.com

Fantacampionato Mondiale per Club, la top 11 di Chelsea e Psg - Questa sera, alle 21 al MetLife Stadium di New York, si alzerà il sipario sulla finale del Mondiale per Club. Si legge su gazzetta.it