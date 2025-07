Calciomercato Juventus: tutti i nomi venuti fuori per il centrocampo del futuro. Ci sono importanti novità. Il calciomercato Juventus si sta preparando a una serie di cambiamenti nel proprio centrocampo, a partire dalla cessione di Douglas Luiz. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il West Ham è in pole position per acquisire il brasiliano, e la sua partenza aprirà la strada a una ricerca intensa per il suo sostituto. Comolli, direttore generale della Juve, è già al lavoro per trovare il profilo giusto che possa rinforzare il reparto centrale, con una serie di nomi sul tavolo. L’obiettivo è individuare un centrocampista che possa adattarsi al sistema di gioco di Igor Tudor e dare supporto alla squadra nelle competizioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: da André passando per Bissouma, Xhaka e Hjulmand. Si infiamma la corsa per il centrocampista del futuro: la situazione nome per nome