Scontro tra bici e scooter sulla Pontebbana | ferito un ciclista di 80 anni

Un uomo di 80 anni √® rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale Pontebbana. Il fatto √® successo nella giornata di sabato 12 luglio nei pressi di Fontanafredda dove, dalle prime ricostruzioni, si sono scontrate¬†una bici, condotta dal pensionato,¬†e una moto di piccola. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

