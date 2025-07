L' appello di Autismo Abruzzo | Una madre sola con due figlie una gravemente disabile | fermiamo lo sgombero del 22 luglio

«Una madre sola con due figlie, una gravemente disabile: fermiamo lo sgombero previsto il 22 luglio». A lanciare l'appello è l'associazione Autismo Abruzzo Aps. Una madre sola, due figlie minori, una delle quali con disabilitĂ grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: madre - sola - figlie - appello

Amber Heard “di nuovo madre, da sola e nonostante i problemi di fertilità ” accoglie due gemelli - Dopo Oonagh, nata quattro anni fa da madre surrogata, Amber Heard ha annunciato di essere diventata di nuovo madre, questa volta di due gemelli, Agnes e Ocean.

“Sono nati Agnes e Ocean, diventare madre da sola mi fa scoppiare di felicità ”: l’annuncio di Amber Heard - Una festa della mamma doppia, anzi tripla, per Amber Heard. La 39enne attrice hollywoodina archiviata la bruciante sconfitta processuale contro l’ex marito J ohnny Depp, ha annunciato la nascita dei suoi gemelli Agnes e Ocean, proprio il giorno in cui si celebra il ruolo della mamma.

Va in vacanza e lascia sola la madre invalida, che muore: “Picchiata dal compagno, valutare stato mentale” - Antonella Marrella si trova reclusa nel carcere di Rebibbia. Piange in continuazione chiedendo dei figli, che adesso si trovano in casa famiglia.

L'appello di Autismo Abruzzo: Una madre sola con due figlie, una gravemente disabile: fermiamo lo sgombero del 22 luglio; Chieti, sgombero con la forza per una madre e la figlia disabile. Appello alle istituzioni; «Mia figlia sola al compleanno», l'appello disperato di mamma Martina ribalta la situazione.

Madre sola con due figlie, una gravemente disabile: l’appello di Autismo Abruzzo contro lo sgombero - Autismo Abruzzo APS: “Una madre sola con due figlie, una gravemente disabile: fermiamo lo sgombero del 22 luglio” PESCARA – Una madre sola, due figlie minori, una delle quali con disabilità ... Come scrive ekuonews.it

Madre sola con figlia disabile rischia lo sfratto, appello alle istituzioni - Non è una battaglia contro la legalità, ma per una giustizia vera, che tenga conto dei diritti delle persone più vulnerabili. Riporta rete8.it