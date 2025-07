Bambino ritrovato a Ventimiglia abbracci e lacrime dopo più di 24 ore di tensione | Video

Trovato dopo pi√Ļ di 24 ore il bambino disperso a Ventimiglia. Lo cercavano da venerd√¨ sera quando aveva fatto perdere le sue tracce in localit√† Latte. Nella prima parte del filmato la gioia dei genitori del bambino, confortati dal sindaco di Ventimiglia Di Muro. In lacrime anche il testimone, l'uomo che abitava in una villetta e aveva visto per l'ultima volta il piccolo. Dopo 24 ore di tensione √® scoppiate in lacrime, abbracciato a un soccorritore. Leggi anche -¬†Ventimiglia, trovato il bambino disperso da venerd√¨. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Bambino ritrovato a Ventimiglia, abbracci e lacrime dopo pi√Ļ di 24 ore di tensione | Video

In questa notizia si parla di: bambino - ventimiglia - lacrime - tensione

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso - Sono in corso le ricerche di un bambino di 5 anni di Torino (genitori di origine filippina) scomparso il pomeriggio dell'11 luglio dal campeggio Por La Mar di Latte,.

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso: ricerche in corso - Un bambino di cinque anni risulta disperso da ieri sera, dopo che la sua famiglia non √® pi√Ļ riuscito a rintracciarlo.

Ventimiglia: scomparso un bambino di 5 anni, il piccolo si è allontanato da un camping - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piccolo si è allontanato da un campeggio a Latte. Ventimiglia (Imperia), 12 luglio.

Ieri sera nella stazione di Paola si sono registrati momenti di caos e tensione con un treno strapieno e viaggiatori costretti a scendere per attendere bus sostitutivi. Disagi anche per chi arrivava a Roma. Vai su Facebook

Ventimiglia, a trovare il bimbo è stato Dario Mattiauda: la gioia dopo ore di tensione; Bambino ritrovato a Ventimiglia la gioia dei genitori e dei soccorritori | Video.

Allergia oculare nei bambini: perché è importante studiare le lacrime - Allergia oculare nei bambini: perché è importante studiare le lacrime di Angela Cotticelli La cheratocongiuntivite primaverile è una forma severa di allergia oculare. corriere.it scrive

Bambino picchiato a Ventimiglia, ancora in ospedale con fratture e ematomi - Bambino picchiato a Ventimiglia, ancora in ospedale con fratture e ematomi Il piccolo era abituato a chiamare il compagno della nonna "nonno" Italia > Cronaca Nera. Come scrive ilgazzettino.it