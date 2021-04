Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nulla sfugge. E adesso circola una brutta voce: “Già lasciati” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le anticipazioni circolavano da giorni e giorni poi, poco più di un mese fa, il pubblico di Uomini e Donne vedere in tv la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Una scelta a sorpresa, arrivata dopo una lunga serie di alti e bassi, con una frequentazione iniziata anni fa quando i due avevano provato a conoscersi fuori dallo studio di Maria De Filippi. E ora i due volti ormai storici di UeD hanno lasciato insieme il programma dopo una scelta che sembrava quella del trono classico, con tanto di sedie rosse e petali di rosa a cascata dal soffitto. Ma adesso, inevitabilmente, la curiosità dei fan è tutta incentrata sul “dopo”. Come procedono le cose tra loro? Intanto subito dopo la messa in onda della puntata hanno prontamente condiviso tutti i messaggi di auguri e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le anticipazionivano da giorni e giorni poi, poco più di un mese fa, il pubblico di Uomini e Donne vedere in tv la scelta diDi. Una scelta a sorpresa, arrivata dopo una lunga serie di alti e bassi, con una frequentazione iniziata anni fa quando i due avevano provato a conoscersi fuori dallo studio di Maria De Filippi. E ora i due volti ormai storici di UeD hanno lasciato insieme il programma dopo una scelta che sembrava quella del trono classico, con tanto di sedie rosse e petali di rosa a cascata dal soffitto. Ma, inevitabilmente, la curiosità dei fan è tutta incentrata sul “dopo”. Come procedono le cose tra loro? Intanto subito dopo la messa in onda della puntata hanno prontamente condiviso tutti i messaggi di auguri e ...

Advertising

Anna26685097 : Qualcuno comunque dovrebbe spiegarmi questa storia di Ludovica pupilla di Adelaide dopo tutto quello che ha combina… - BlogUomini : Ci sono delle accuse pesanti che riguardano Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri, di essere una coppia finta non i… - OnceUponATeddy : @EnfantProdige @Pilloz30 @kscarlett22_ No ma infatti dicevo i Guarnieri, Cosimo accuserà Umberto di omicidio, quind… - kscarlett22_ : @isabella___5 E i Cattaneo nominavano solo Nicoletta e i Guarnieri nominano solo Riccardo uffaa - infoitcultura : Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono in crisi? Ecco le segnalazioni sul web -