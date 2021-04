Reddito di emergenza, al via le domande fino al 30 aprile: requisiti, beneficiari e scadenze (Di mercoledì 7 aprile 2021) Partono le domande per il Reddito di emergenza. Da ieri, 7 aprile, fino al 30 aprile, sarà possibile inoltrare le istanze per il Rem al sito dell’INPS. La misura è stata re-introdotta dal decreto Sostegni per tre mensilità: marzo, aprile e maggio. Al via le domande per il Reddito di emergenza A rinnovare la misura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Partono leper ildi. Da ieri, 7al 30, sarà possibile inoltrare le istanze per il Rem al sito dell’INPS. La misura è stata re-introdotta dal decreto Sostegni per tre mensilità: marzo,e maggio. Al via leper ildiA rinnovare la misura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

