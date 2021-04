Ranking FIFA | continua la scalata dell’Italia | adesso è al 7° posto

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le belle prestazioni degli ultimi 2 anni sotto la guida di Roberto Mancini, stanno facendo riacquistare agli azzurri il rispetto internazionale che un decennio di sconfitte avevano incrinato, e che aveva raggiunto il punto più buio con la mancata qualificazione al Mondiale di Russia. Il percorso netto nelle qualificazioni europee, le Final Four di Nations League raggiunte e il buon inizio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar hanno permesso alla Nazionale italiana di scalare ulteriormente ilrispetto all’ultima volta, conquistando tre posti e portandosi così al settimo. Questa la classifica completa della top ten: Belgio 1783.38 punti (-) Francia 1757.30 punti (-) Brasile 1742.65 punti (-) Inghilterra 1686.78 punti (-) Portogallo 1666.12 punti () Spagna 1648.13 punti (-) ITALIA 1642.06 punti (+3) Argentina ...

I successi ottenuti dalla Nazionale nel mese di marzo (contro Bulgaria, Lituania e Finalndia) hanno dato i loro frutti. La Svizzera ha infatti guadagnato tre posizioni nel ranking FIFA, salendo così a ... Ne è passato di tempo da quel maledetto 11 novembre 2017. Quella notte gelida a San Siro in cui l'Italia non riuscì ad andare oltre lo 0-0 con la Svezia mancando la qualificazione ...