Rai2 e Italia1, le derelitte della Tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rai2 e Italia1, serve la scossa ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. La rivoluzione del digitale terrestre e poi la concorrenza delle piattaforme di streaming hanno fatto due vittime illustri nel panorama della tv generalista italiana. Nel 2008, infatti, c’erano una Italia1 al 10,83% medio di share nelle 24 ore, e una Rai2 al 10,6%. Solide, forti, posizionamento chiaro, con palinsesti indirizzati a un target mediamente giovane. Nel 2020 il peso delle due reti si è più che dimezzato: Rai2 è al 4,9% di share, Italia1 è attorno al 4,7% nelle 24 ore. Sono le uniche due reti ad aver subito un tracollo così forte. Gli altri canali, infatti, hanno share sì ridimensionate, ma non in maniera così drastica. Cos’è successo? Rai2 e ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 aprile 2021), serve la scossa ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. La rivoluzione del digitale terrestre e poi la concorrenza delle piattaforme di streaming hanno fatto due vittime illustri nel panoramatv generalista italiana. Nel 2008, infatti, c’erano unaal 10,83% medio di share nelle 24 ore, e unaal 10,6%. Solide, forti, posizionamento chiaro, con palinsesti indirizzati a un target mediamente giovane. Nel 2020 il peso delle due reti si è più che dimezzato:è al 4,9% di share,è attorno al 4,7% nelle 24 ore. Sono le uniche due reti ad aver subito un tracollo così forte. Gli altri canali, infatti, hanno share sì ridimensionate, ma non in maniera così drastica. Cos’è successo?e ...

Advertising

nessuno_93 : RT @garoshax: non per allarmarvi ma domani sera oltre ad esserci kong skull island in prima serata su italia1 c'è anche the night manager i… - animvdicarta : RT @garoshax: non per allarmarvi ma domani sera oltre ad esserci kong skull island in prima serata su italia1 c'è anche the night manager i… - mcnamarasxxfray : RT @garoshax: non per allarmarvi ma domani sera oltre ad esserci kong skull island in prima serata su italia1 c'è anche the night manager i… - RonnieDA_04 : RT @garoshax: non per allarmarvi ma domani sera oltre ad esserci kong skull island in prima serata su italia1 c'è anche the night manager i… - wndamaximoffv : RT @garoshax: non per allarmarvi ma domani sera oltre ad esserci kong skull island in prima serata su italia1 c'è anche the night manager i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai2 Italia1 I 10 concorrenti di Lol - Chi ride è fuori: chi sono i comici nel cast ...quale forma il duo comico " Katia&Valeria " che appare per la prima volta a Colorado su Italia1, ... per poi approdare anche nello show "Sbandati" su Rai2. Il suo canale su Youtube conta migliaia di ...

Ascolti Tv 6 aprile 2021, la Champions è Leonardo Su Rai2 Tg2 Post 1.153.000 (4,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.548.000 (5,6%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.357.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.792.000 (6,4%). Su Tv8 Guess My Age 526.000 (...

Rai2 e Italia1, le derelitte della Tv TvZoom Rai2 e Italia1, le derelitte della Tv La nostra rassegna stampa: nel 2008 Italia1 aveva una share media del 10,83% nelle 24 ore, Rai2 era al 10,6%. Nel 2020 il peso delle due reti si è dimezzato.

VARIE: LO SPORT IN TV DI DOMANI PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista giovedi' 8 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 4^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 4^ giornata 11.00 ...

...quale forma il duo comico " Katia&Valeria " che appare per la prima volta a Colorado su, ... per poi approdare anche nello show "Sbandati" su. Il suo canale su Youtube conta migliaia di ...SuTg2 Post 1.153.000 (4,1%). SuCSI Miami 1.548.000 (5,6%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.357.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.792.000 (6,4%). Su Tv8 Guess My Age 526.000 (...La nostra rassegna stampa: nel 2008 Italia1 aveva una share media del 10,83% nelle 24 ore, Rai2 era al 10,6%. Nel 2020 il peso delle due reti si è dimezzato.PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista giovedi' 8 aprile, in tv: 11.00 - SkyArena: Tennis, Sardegna Open. 4^ giornata - SkySportUno: Tennis, Sardegna Open. 4^ giornata 11.00 ...