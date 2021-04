“Non accadeva da anni”, l’incredibile statistica dell’Inter (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come riporta OptaPaolo, l’Inter, da quando ogni vittoria vale 3 punti, è la prima squadra a vincere le prime 10 gare del girone di ritorno L’Inter è sempre più la capolista della Serie A. I nerazzurri hanno battuto 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez e sono sempre più vicini a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come riporta OptaPaolo, l’Inter, da quando ogni vittoria vale 3 punti, è la prima squadra a vincere le prime 10 gare del girone di ritorno L’Inter è sempre più la capolista della Serie A. I nerazzurri hanno battuto 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez e sono sempre più vicini a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

malubor1 : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… - 71Conti : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… - DDevil977 : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… - Claudoc3 : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… - giovannipollar9 : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Non accadeva Tommaso Zorzi ospite di Mara Venier a Domenica In? La telefonata in diretta con la Zia della TV Leggere i tweet come accadeva durante le battute finali del GF Vip non mi è sembrato un colpo di genio così come i numerosi riferimento al 'passato' quando lo stesso web non fa altro che "urlare" ...

Inter - Sassuolo 2 - 1: Conte prenota lo scudetto, le pagelle Sono adesso undici i punti di distacco tra l'Inter ed il Milan, secondo. La squadra di Antonio Conte batte anche il Sassuolo, cosa che a San Siro non accadeva dal 2014. Decisive le reti di Lukaku e Lautaro, anche se Traoré nel finale spaventa i nerazzurri con il goal di Traoré. Copione tattico della partita chiaro fin da sùbito: il Sassuolo ...

Dybala gol dalla panchina: non accadeva dal 2020 con l'Inter Juventus News 24 Giovedì 8 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte sei costretto a fare un passo indietro, perche’ tu sei una persona molto sincera e oltretutto pensi che le persone sono tutte uguali: non stai a guardare se ti ...

Due pazienti Covid morti nelle ultime 24 ore e 61 nuovi casi in Valle Non accadeva da tempo, ma nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono morti due pazienti Covid, un uomo e una donna che erano ricoverati. Sono stati anche rilevati 61 nuovi casi positivi al Covid-19 ...

Leggere i tweet comedurante le battute finali del GF Vipmi è sembrato un colpo di genio così come i numerosi riferimento al 'passato' quando lo stesso webfa altro che "urlare" ...Sono adesso undici i punti di distacco tra l'Inter ed il Milan, secondo. La squadra di Antonio Conte batte anche il Sassuolo, cosa che a San Sirodal 2014. Decisive le reti di Lukaku e Lautaro, anche se Traoré nel finale spaventa i nerazzurri con il goal di Traoré. Copione tattico della partita chiaro fin da sùbito: il Sassuolo ...Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte sei costretto a fare un passo indietro, perche’ tu sei una persona molto sincera e oltretutto pensi che le persone sono tutte uguali: non stai a guardare se ti ...Non accadeva da tempo, ma nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono morti due pazienti Covid, un uomo e una donna che erano ricoverati. Sono stati anche rilevati 61 nuovi casi positivi al Covid-19 ...