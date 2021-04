Nintendo Switch: eccone una versione gigantesca (e funzionante!) | VideoHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno degli attributi che più si addicono alla Nintendo Switch è senz’altro la maneggevolezza, date le dimensioni compatte della console di gioco, e chi l’apprezza lo sa bene. Non si può dire lo stesso tuttavia della gigantesca Nintendo Switch realizzata da uno YouTuber, tale Michael Pick, che ne ha costruita una larga 76 cm e lunga quasi 180 cm, cioè il 650% più grande dell’originale. Ma la cosa più sorprendente di tutte è che funziona: secondo l’autore, potrebbe anche essere la Nintendo Switch funzionante più grande al mondo. A proposito di questo aspetto, c’è da dire che anche se i tasti funzionano è quasi impossibile che a premerli sia una persona sola, date le dimensioni della consolle. O almeno: ci si può arrivare, ma certo non giocare con la scioltezza dovuta ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno degli attributi che più si addicono allaè senz’altro la maneggevolezza, date le dimensioni compatte della console di gioco, e chi l’apprezza lo sa bene. Non si può dire lo stesso tuttavia dellarealizzata da uno YouTuber, tale Michael Pick, che ne ha costruita una larga 76 cm e lunga quasi 180 cm, cioè il 650% più grande dell’originale. Ma la cosa più sorprendente di tutte è che funziona: secondo l’autore, potrebbe anche essere lafunzionante più grande al mondo. A proposito di questo aspetto, c’è da dire che anche se i tasti funzionano è quasi impossibile che a premerli sia una persona sola, date le dimensioni della consolle. O almeno: ci si può arrivare, ma certo non giocare con la scioltezza dovuta ...

