Meghan Markle, la sorellastra Samatha: “Immatura, narcisista e ossessionata da Lady Diana. Vorrebbe essere lei” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Samantha Markle è torna a scagliarsi contro la sorella Meghan (con cui condivide il padre Thomas), dopo averlo fatto in diverse interviste e anche in un libro. Come riportato da 20.minutos.es, ospite della trasmissione spagnola El Programa de AR , Samantha ha definito la sorellastra con tre aggettivi molto forti: “Immatura, narcisista e ingrata“. Ma non solo. In riferimento a Lady Diana ha dichiarato che Meghan sarebbe sempre stata “ossessionata” da lei: “Era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei”. Inoltre alla conduttrice del programma Marta Riesco, Samantha ha spiegato di non aver affatto gradito le dichiarazioni di Meghan durante l’intervista con Oprah ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Samanthaè torna a scagliarsi contro la sorella(con cui condivide il padre Thomas), dopo averlo fatto in diverse interviste e anche in un libro. Come riportato da 20.minutos.es, ospite della trasmissione spagnola El Programa de AR , Samantha ha definito lacon tre aggettivi molto forti: “e ingrata“. Ma non solo. In riferimento aha dichiarato chesarebbe sempre stata “” da lei: “Era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei”. Inoltre alla conduttrice del programma Marta Riesco, Samantha ha spiegato di non aver affatto gradito le dichiarazioni didurante l’intervista con Oprah ...

