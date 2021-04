Lombardia: da lunedì in servizio i nuovi treni Caravaggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Da lunedì 12 aprile nuovi treni modello Caravaggio, finanziati da Regione Lombardia, entrano in servizio nel ‘Varesotto’ e in particolare sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Entro mercoledì saranno quattro i nuovi ‘Caravaggio’ in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e 11 sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, di cui 5 con partenza o destinazione Arona; 6 con proseguimento da e per Domodossola.“I ‘Caravaggio’ sulla linea per Domodossola, che interessa gli utenti del Varesotto, rientrano – spiega l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Da12 aprilemodello, finanziati da Regione, entrano innel ‘Varesotto’ e in particolare sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Entro mercoledì saranno quattro i’ insulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e 11 sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, di cui 5 con partenza o destinazione Arona; 6 con proseguimento da e per Domodossola.“I ‘’ sulla linea per Domodossola, che interessa gli utenti del Varesotto, rientrano – spiega l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, ...

Dixy62553861 : RT @sasa1954123: Avrei voluto fare un #retwett_di_buonsenso, ma anche qui di buonsenso non c'è n'è. Fra domenica e lunedì in #Umbria sono s… - infoitinterno : La Lombardia spera nella zona arancione da lunedì 12 aprile - bizcommunityit : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'Puntiamo alla zona arancione da lunedì. E a giugno la normalità' - giomo2 : RT @sasa1954123: Avrei voluto fare un #retwett_di_buonsenso, ma anche qui di buonsenso non c'è n'è. Fra domenica e lunedì in #Umbria sono s… - RitaNigronr : RT @sasa1954123: Avrei voluto fare un #retwett_di_buonsenso, ma anche qui di buonsenso non c'è n'è. Fra domenica e lunedì in #Umbria sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia lunedì Trenord: i nuovi Caravaggio sulla Milano - Arona - Domodossola A partire da lunedì e progressivamente entro mercoledì saranno quattro i nuovi Caravaggio in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano ...

La Lombardia spera nella zona arancione da lunedì 12 aprile La Lombardia spera di tornare in zona arancione dal prossimo lunedì 12 aprile. A esplicitare quella che è la speranza di milioni di persone - soprattutto coloro che con la zona rossa hanno dovuto ...

Vaccini Lombardia, tra gli insegnanti in coda: «Siamo qui per i nostri studenti» Corriere della Sera A partire dae progressivamente entro mercoledì saranno quattro i nuovi Caravaggio in servizio sulla linea, su cui effettueranno complessivamente 22 corse: 11 sulla linea RegioExpress Milano ...Laspera di tornare in zona arancione dal prossimo12 aprile. A esplicitare quella che è la speranza di milioni di persone - soprattutto coloro che con la zona rossa hanno dovuto ...