LIVE Trento-Civitanova 0-3, Playoff volley in DIRETTA: la Lube è in finale, sarà battaglia con Perugia per lo scudetto! (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:07 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata! 22:05 Dopo una brutta sconfitta in gara-1 la Lube ha vinto tre match di fila con grande autorevolezza e sfiderà per lo scudetto Perugia. 23-25 Si insacca l’attacco di Rychlicki, la Lube è in finale! 23-24 Invasione di Lucarelli, la Lube ha il primo match-point. 23-23 Simon passa in mezzo al muro di Podrascanin. 23-22 Attacco profondissimo di Lisinac, tensione alle stelle. 22-22 Primo tempo di Simon, si ritorna in parità! 22-21 Mani-out di Juantorena da posto due, Osmany adesso se ne va al servizio. 22-20 Abdel Aziz mantiene i suoi a +2. 21-20 Parallela interna di Juantorena. 21-19 Primo tempo alto e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:07 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata! 22:05 Dopo una brutta sconfitta in gara-1 laha vinto tre match di fila con grande autorevolezza e sfiderà per lo scudetto. 23-25 Si insacca l’attacco di Rychlicki, laè in! 23-24 Invasione di Lucarelli, laha il primo match-point. 23-23 Simon passa in mezzo al muro di Podrascanin. 23-22 Attacco profondissimo di Lisinac, tensione alle stelle. 22-22 Primo tempo di Simon, si ritorna in parità! 22-21 Mani-out di Juantorena da posto due, Osmany adesso se ne va al servizio. 22-20 Abdel Aziz mantiene i suoi a +2. 21-20 Parallela interna di Juantorena. 21-19 Primo tempo alto e ...

