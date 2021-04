Leeds, Bielsa mistico su Guardiola: “Lui è un uomo magico” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Guardiola è un uomo magico”. Il Maestro si inchina all’allievo. Marcelo Bielsa è stato fonte d’ispirazione per il tecnico catalano ma ora è El Loco, oggi sulla panchina del Leeds, a esaltare il collega. “Le cose che sa fare per me sono estremamente difficili da provare a imitare, ormai ci ho rinunciato, ma ho un’ammirazione sincera per quello che fa. Il suo Manchester City è sempre indecifrabile”, si complimenta Bielsa ai microfoni di Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “è un”. Il Maestro si inchina all’allievo. Marceloè stato fonte d’ispirazione per il tecnico catalano ma ora è El Loco, oggi sulla panchina del, a esaltare il collega. “Le cose che sa fare per me sono estremamente difficili da provare a imitare, ormai ci ho rinunciato, ma ho un’ammirazione sincera per quello che fa. Il suo Manchester City è sempre indecifrabile”, si complimentaai microfoni di Dazn. SportFace.

