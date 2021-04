Le borse europee consolidano i record

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. I listini azionari provano a difendere i livelliraggiunti nella seduta di ieri che non vedevano da prima della pandemia. Un ottimismo sulla ripresa sostenuto anche dalle previsioni del FMI che ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita globale. Gli investitori guardano anche alle indicazioni in arrivo stasera dalle minute della riunione della Federal Reserve di marzo. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,188. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti base, con il ...

Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. I listini azionari provano a difendere i livelli record raggiunti nella seduta di ieri che non ...