Juventus - Napoli e Inter - Sassuolo | oggi i recuperi di serie A Formazioni | in tv e dirette

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - gaetano775 : @glmdj @ClaMarchisio8 @juventus Il Napoli senza gli indisponibili Zielinski Elmas e Insigne...aveva dato 4 palloni… - gaetano775 : @glmdj @ClaMarchisio8 @juventus Ma tu parti dal presupposto che la Juve sia la migliore squadra del sistema solare… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Mercoledì di recuperi per la serie A . Oggi scendono in campoe Inter - Sassuolo , entrambe saltate per Covid. Le partite sono in programma per le 18.45. Serie A: la classifica, diretta dalle 18.45 I bianconeri e gli azzurri ...Commenta per primo, in programma oggi alle 18.45, è una partita fondamentale per il prosieguo della stagione bianconera e per il futuro di Andrea Pirlo . In caso di sconfitta infatti la panchina dell'...Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Sarri era napoletano dentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo. Pirlo non doveva accet ...Giovedì alle 21 la Roma è chiamata all’impresa alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax. Ultimi rappresentanti italiani in una competizione europea, i giallorossi devono uscire dal momento ...