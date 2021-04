“Io sono scioccata”. Denise Pipitone, Barbara D’Urso pietrificata dopo quella scoperta in diretta su Olesya (Di mercoledì 7 aprile 2021) Barbara D’Urso ha condotto una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ ed ha inevitabilmente dato molto spazio alla vicenda riguardante Olesya Rostova, la ragazza che si trova in Russia che tutti sperano possa trattarsi di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo diciassette anni fa. Tante polemiche sono esplose sul programma russo ‘Lasciali parlare’, infatti è stato accusato di voler esclusivamente ottenere visibilità e audience sfruttando una storia così tanto delicata. In attesa comunque della messa in onda della trasmissione, le speranza si affievoliscono sempre più e c’è la sensazione secondo alcune anticipazioni che la giovane non sia Denise. La padrona di casa del programma Mediaset ha appreso una notizia in diretta ed è rimasta decisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha condotto una nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ ed ha inevitabilmente dato molto spazio alla vicenda riguardanteRostova, la ragazza che si trova in Russia che tutti sperano possa trattarsi di, scomparsa a Mazara del Vallo diciassette anni fa. Tante polemicheesplose sul programma russo ‘Lasciali parlare’, infatti è stato accusato di voler esclusivamente ottenere visibilità e audience sfruttando una storia così tanto delicata. In attesa comunque della messa in onda della trasmissione, le speranza si affievoliscono sempre più e c’è la sensazione secondo alcune anticipazioni che la giovane non sia. La padrona di casa del programma Mediaset ha appreso una notizia ined è rimasta decisamente ...

Advertising

MandarinaCinese : RT @Pablita_2912: Non posso non repostare perché oggi guardando il tg sono rimasta scioccata . E si incazzano X un idiota . Assurdo . - _AccioIdols : RT @marixfils: ma fermiamoci sul fatto che per mezza casetta Raffaele è il più forte della squadra cuccarisa quando hanno in squadra Alessa… - SIGNORAILIMONI4 : RT @marixfils: ma fermiamoci sul fatto che per mezza casetta Raffaele è il più forte della squadra cuccarisa quando hanno in squadra Alessa… - lesfoliesbaek : RT @marixfils: ma fermiamoci sul fatto che per mezza casetta Raffaele è il più forte della squadra cuccarisa quando hanno in squadra Alessa… - linda35395292 : RT @marixfils: ma fermiamoci sul fatto che per mezza casetta Raffaele è il più forte della squadra cuccarisa quando hanno in squadra Alessa… -