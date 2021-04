Investimenti: ecco le strategie più gettonate per fare trading con i cfd (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la pandemia di coronavirus molti risparmiatori hanno iniziato a investire sui mercati finanziari, con un vero e proprio boom del trading online. Diversi broker hanno registrato un forte aumento degli utenti registrati sulle proprie piattaforme, tra cui eToro in grado di superare i 17 milioni di trader nel 2020, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2019. L’incremento dei piccoli investitori retail è stato favorito dalla maggiore accessibilità dei servizi finanziari, grazie alle strategie degli intermediari come l’azzeramento delle commissioni e l’offerta di un deposito minimo basso. Questo fenomeno ha portato sempre più persone a investire con il trading online, soprattutto attraverso i CFD, contratti per differenza che consentono di speculare sulle variazioni dei prezzi degli asset. Con il trading CFD è ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la pandemia di coronavirus molti risparmiatori hanno iniziato a investire sui mercati finanziari, con un vero e proprio boom delonline. Diversi broker hanno registrato un forte aumento degli utenti registrati sulle proprie piattaforme, tra cui eToro in grado di superare i 17 milioni di trader nel 2020, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2019. L’incremento dei piccoli investitori retail è stato favorito dalla maggiore accessibilità dei servizi finanziari, grazie alledegli intermediari come l’azzeramento delle commissioni e l’offerta di un deposito minimo basso. Questo fenomeno ha portato sempre più persone a investire con ilonline, soprattutto attraverso i CFD, contratti per differenza che consentono di speculare sulle variazioni dei prezzi degli asset. Con ilCFD è ...

