Inter-Sassuolo | De Zerbi non ci sta | “Era rigore e Irrati non mi piace come arbitro”

"L'episodio su Raspadori? Per me è rigore, sentivo dire che è caduto con le ginocchia. Giacomo tenta di non cadere, ma alla fine è un movimento naturale. Irrati non mi piace come arbitro, così come non mi piacciono alcuni giocatori, aldilà di questo episodio. Il secondo gol arriva da un fallo da rigore, non è stato quindi un contropiede reale". Lo ha detto Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta contro l'Inter e il presunto rigore non concesso nel secondo tempo. L'allenatore è entrato nel merito della partita: "Nel primo tempo abbiamo tirato troppo poco in porta – prosegue a DAZN – Nel bilancio finale abbiamo tirato più volte noi che l'Inter, lo stesso vale per le ...

