Il mistero del doppio tweet di De Laurentiis

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Al termine di Juventus-Napoli, Aurelio Defa sentire la sua vicinanza alla squadra attraverso un… anzi due! Il patron azzurro è originale in ogni momento. Aurelio De, presidente del Napoli, ha voluto farsi sentire dai suoi dopo Juventus-Napoli. Gara che avrebbe potuto aiutare gli azzurri a rilanciarsi ulteriormente per la zona Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NicolaPorro : “Campi container per emergenze”. Qual è lo scopo di questo bando governativo? Tendopoli da predisporre in caso di c… - fattoquotidiano : Giallo #DavideRossi: a 8 anni dal mistero irrisolto della morte del manager, tutto sembra ricominciare dall'inizio… - Tg1Rai : Il mistero di #DenisePipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Oggi svelati i test su #OlesyaRostova , giov… - serieAnews_com : ?? #JuventusNapoli, il mistero del doppio tweet di #DeLaurentiis - 59Dipendente : RT @DelpapaMax: -

Ultime Notizie dalla rete : mistero del

The Hot Corn Italy

Ghio non ha mai fattodella contrarietà alla gestione in houseservizio e al rischio di vanificare i risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata e dei servizi offerti alla ...... la ragazza russa che cerca disperatamente la sua mamma e la cui somiglianza con Piera Maggio è impressionante, si continua a parlare della scomparsa di Denise Pipitone da MazzaraVallo il primo ...Anche la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, attende l’assemblea di giovedì. Ghio non ha mai fatto mistero della contrarietà alla gestione in house del servizio e al rischio di vanificare i ...Le scatole delle meraviglie, dal contenuto ignoto e consegnate direttamente a casa, ridisegnano l’e-commerce, dalla moda alla tecnologia. E per il ...