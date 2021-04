Il live-action Disney Crudelia arriva a maggio. Intanto qui il trailer (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=yyKWIYxP19w Nel nuovo trailer ufficiale di Crudelia, giustamente, ci sono dei dalmata. Il film live-action in cui l’attrice premio Oscar Emma Stone dà volto e corpo a Crudelia De Mon, l’antagonista de La carica dei cento e uno, è ambientato durante la rivoluzione punk nella Londra degli anni ’70 e segue la metamorfosi di una giovane ragazza intelligente e creativa, Estella, che pian piano asseconda il suo lato più oscuro fino a trasformarsi in Cruella, il nome che in originale è entrato nella storia dei villain Disney. Nella clip di anticipazione si vede che scatenare la furia di Estella è la spietata baronessa von Hellman, interpretata da Emma Thompson. Fondatrice di una casa di moda, disposta a tutto per di affermare la propria superiorità, è un po’ il ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=yyKWIYxP19w Nel nuovoufficiale di, giustamente, ci sono dei dalmata. Il filmin cui l’attrice premio Oscar Emma Stone dà volto e corpo aDe Mon, l’antagonista de La carica dei cento e uno, è ambientato durante la rivoluzione punk nella Londra degli anni ’70 e segue la metamorfosi di una giovane ragazza intelligente e creativa, Estella, che pian piano asseconda il suo lato più oscuro fino a trasformarsi in Cruella, il nome che in originale è entrato nella storia dei villain. Nella clip di anticipazione si vede che scatenare la furia di Estella è la spietata baronessa von Hellman, interpretata da Emma Thompson. Fondatrice di una casa di moda, disposta a tutto per di affermare la propria superiorità, è un po’ il ...

Advertising

ParkerLari : RT @SeriesTWBZ: Emma Stone no novo poster oficial do filme live-action de Cruella. - FrameSeven7 : Nuovo trailer per #Cruella, live action #Disney sulle origini di #CrudeliaDeMon, interpretata da #EmmaStone. Nel ca… - laurflwres1 : RT @SeriesTWBZ: Emma Stone no novo poster oficial do filme live-action de Cruella. - ruednerys : RT @SeriesTWBZ: Emma Stone no novo poster oficial do filme live-action de Cruella. - CineFacts_ : Gli interni in studio a Londra ma gli esterni de #LaSirenetta live action saranno in Sardegna! ?? Ottima notizia pe… -

Ultime Notizie dalla rete : live action Profile, il film che si svolge tutto sullo schermo di un computer Eppure basta vedere il trailer Profile per dimenticarsi del fatto che si tratta di un esperimento cinematografico realizzato in formato Screenlife : sembra un live action che non ha nulla da ...

Da Disney il nuovo trailer italiano di Crudelia, il live - action con Emma Stone ... 7 aprile 2021 " The Walt Disney Company ha rilasciato il nuovo trailer del lungometraggio Disney live action Crudelia , interpretato dalle vincitrici dell'Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson .

Crudelia : Il nuovo trailer italiano Dal 28 maggio nelle sale e su Disney+ con Accesso VIP Il nuovo trailer del lungometraggio Disney live action Crudelia, interpretato dai due Premi Oscar® Emma Stone ed Emma Thompson. Diretto da Craig Gillespie, il film arriverà il 28 maggio in contemporan ...

Crudelia, trailer ufficiale in italiano del live action Disney Ancora c’è Emma Thompson, e ancora l’attrice britannica condivide il palco con la vera protagonista, ossia Emma Stone, qui nei panni di Estella – in pratica una origin story. L’incipit per certi versi ...

Eppure basta vedere il trailer Profile per dimenticarsi del fatto che si tratta di un esperimento cinematografico realizzato in formato Screenlife : sembra unche non ha nulla da ...... 7 aprile 2021 " The Walt Disney Company ha rilasciato il nuovo trailer del lungometraggio DisneyCrudelia , interpretato dalle vincitrici dell'Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson .Il nuovo trailer del lungometraggio Disney live action Crudelia, interpretato dai due Premi Oscar® Emma Stone ed Emma Thompson. Diretto da Craig Gillespie, il film arriverà il 28 maggio in contemporan ...Ancora c’è Emma Thompson, e ancora l’attrice britannica condivide il palco con la vera protagonista, ossia Emma Stone, qui nei panni di Estella – in pratica una origin story. L’incipit per certi versi ...