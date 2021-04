Il covid che si attenuerà a giugno e l' appello agli italiani | ' Non andate in vacanza all' estero'

borghi_claudio : Byoblu chiuso perchè diceva che si poteva curare il covid, il Primato Nazionale chiuso perchè neofascista il tutto… - borghi_claudio : Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due… - borghi_claudio : Metto su #portaaporta e vedo Vespa che insiste per le ISOLE COVID FREE per i turisti. Ma quale covid free??? Ma ci… - fsoglian : RT @tosochris: Dallo #smartworking al #southworking, quello che c'è da sapere sui nuovi #trend del #lavoro accelerati dalla pandemia di #Co… - lu_fer1975 : RT @jacopo_iacoboni: Il viaggio è quindi impedito, com’è ovvio, visto che tutti sono domiciliati a Napoli. La disposizione regionale è ai… -

Ultime Notizie dalla rete : covid che

Il Sole 24 ORE

Diminuisce il numero di ricoverati, sia nei reparti ordinarinelle terapie intensive. Nel primo ... - Risalgono i positivi al test- 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 13.708, ieri ......delnon abbandona questa partita. Il focolaio dopo la sosta delle Nazionali ha messo fuori causa Bernardeschi, Bonucci e Demiral tra i bianconeri a causa del contagio, ma Pirlo ha affermato...Il Cts: il vaccino sarà utilizzato in via preferenziale per gli over 60. Da domani si apre alla categoria 60-79 ...Vaccinata con il siero cinese della Sinopharm riceve come seconda dose contro il Covid il vaccino Pfizer-BioNtech. E' successo in Serbia e la donna vittima dell'errore si chiama ...