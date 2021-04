G20: Franco, l'incertezza è alta, non ritirare aiuti (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Dopo la contrazione economica del 2020 le prospettive globali sono migliorate grazie ai vaccini e alle politiche messe in atto, ma la ripresa è offuscata dall'incertezza, e disomogenea. Il G20 ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "Dopo la contrazione economica del 2020 le prospettive globali sono migliorate grazie ai vaccini e alle politiche messe in atto, ma la ripresa è offuscata dall', e disomogenea. Il G20 ha ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 Franco G20: Franco, l'incertezza è alta, non ritirare aiuti Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze e Governatori del G20. . 7 aprile 2021

G20: Franco, consenso su rafforzamento cooperazione su sfide globali Roma, 07 apr 16:30 - C'è un consenso generale" tra i Paesi del G20 sulla necessità di "rafforzare la cooperazione per far fronte alle sfide principali dell'economia...

G20: Franco, l'incertezza è alta, non ritirare aiuti
Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze e Governatori del G20.

G20: la presidenza italiana spinge lâ agenda green Entornointeligente.com / ROMA. â?” Avanti tutta sul “green”: dalle banche centrali, con la Bce in prima linea, al recovery fund, fino al G20, dove la presidenza italiana intende dare ulteriore impulso ...

