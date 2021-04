Formula 1 | calendario 2021 | Canada e Brasile in bilico

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildella1 doveva essere il più lungo di sempre (23 GP!), ma sta già perdendo pezzi. Le ultime voci, molto attendibili, parlano di una possibile, nuova esclusione dele del, le quali già pregustavano il grande ritorno della massima. Tuttavia, i tempi non sembrano ancora maturi per ritornare ad attraversare gli altri continenti, ragion per cui il circus sta per applicare il piano B. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.F1 nel caos: molte gare sono in forte dubbio1,: perchérischiano di saltare? Il problema è sempre lo stesso: pandemia. Il Covid detta ancora le regole del ...

... la1 deve farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza, aspetto che ovviamente sta portando il management a imbastire delle trattative con circuiti attualmente non inseriti in. Si ...Imola è tornata a ospitare la1, GP dell'Emilia Romagna che ha guadagnato un posto in. Del, della determinazione a correre 23 Gran Premi come da programma, Stefano ...Il calendario 2021 della Formula 1 potrebbe perdere sia il Canada che il Brasile. Quali sono le ragioni? E quali tappe potrebbero entrare?