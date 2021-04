Follia Luiz Adriano | positivo al Covid viola l’isolamento e investe un pedone Poi le scuse

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Giornata diper, l’attaccante ora al Palmeiras, eraale in isolamento. Lunedì, però, per accompagnare la madre a fare la spesa, ha deciso dire la quarantena e andare al supermercato. Ma all’uscita succede l’imprevisto,con la macchina unnel parcheggio del centro commerciale. La vittimi riporta solo qualche ferita, ma il brasiliano ha ricevuto la multa da parte del Palmeiras per averto il protocollo. Poi con un post su Instagram arrivano le: “Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita ...