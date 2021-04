Di Maio “Conte persona giusta per guidare i Cinquestelle” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che le organizzazioni delle celebrazioni per l' anniversario della morte di Gianroberto Casaleggio possano entrare nelle questioni politiche del Movimento, che oggi deve affrontare la sfida di portare il nostro Paese fuori dalla crisi. Penso che Conte oggi sia la persona giusta per guidare una forza politica come la nostra, su questo lavoreremo insieme”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite a “Radio anch'io” su Radio1 Rai.“Le violenze vanno sempre condannate, tutti gli altri lavoratori che erano in piazza e hanno manifestato in modo pacifico vanno ascoltati. Dobbiamo fare un nuovo scostamento di bilancio e fare un decreto imprese per aiutare le piccole, come i nostri ristoratori e i nostri commercianti. Dedichiamo un provvedimento alle imprese, alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che le organizzazioni delle celebrazioni per l' anniversario della morte di Gianroberto Casaleggio possano entrare nelle questioni politiche del Movimento, che oggi deve affrontare la sfida di portare il nostro Paese fuori dalla crisi. Penso cheoggi sia laperuna forza politica come la nostra, su questo lavoreremo insieme”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite a “Radio anch'io” su Radio1 Rai.“Le violenze vanno sempre condannate, tutti gli altri lavoratori che erano in piazza e hanno manifestato in modo pacifico vanno ascoltati. Dobbiamo fare un nuovo scostamento di bilancio e fare un decreto imprese per aiutare le piccole, come i nostri ristoratori e i nostri commercianti. Dedichiamo un provvedimento alle imprese, alle ...

