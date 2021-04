Denise Pipitone: la storia della bambina scomparsa fino ad oggi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denise Pipitone è scomparsa una mattina di settembre del 2004: a quasi 17 anni il caso non è stato ancora risolto nonostante avvistamenti e processi, fino alla pista russa di questi giorni. Di Denise Pipitone si sono perse le tracce il primo settembre del 2004: da allora ci sono stati processi contro familiari e avvistamenti ma il caso è ancora irrisolto. Riepiloghiamo la storia della bambina scomparsa, fino agli aggiornamenti più recenti. La scomparsa di Denise Pipitone Denise Pipitone è figlia di Toni Pipitone e Piera Maggio. Lui muratore, lei casalinga, all'epoca dei fatti i due coniugi hanno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021)una mattina di settembre del 2004: a quasi 17 anni il caso non è stato ancora risolto nonostante avvistamenti e processi,alla pista russa di questi giorni. Disi sono perse le tracce il primo settembre del 2004: da allora ci sono stati processi contro familiari e avvistamenti ma il caso è ancora irrisolto. Riepiloghiamo laagli aggiornamenti più recenti. Ladiè figlia di Tonie Piera Maggio. Lui muratore, lei casalinga, all'epoca dei fatti i due coniugi hanno ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. C'è l'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - ioconsigliere : lo show russo è penoso, ha tutte le carte in regola per diventare un format mondiale. #chilhavisto #pipitone #denise - giovannaguddemi : RT @giusmo1: 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia parla alla Tv russa -