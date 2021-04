DeMa contro De Luca | “Fa propaganda sui vaccini e i commercianti attendono”

Leggi su anteprima24

Napoli – "E' esclusivamente, una dichiarazione ad effetto. Del resto è la stessa persona che qualche giorno fa ha detto che vaccinerà tutti i campani con lo Sputnik sapendo che è un discorso del futuro e non del presente". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Capital commentando l'annuncio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, di voler vaccinare subito tutta la popolazione delle isole del Golfo per salvare la stagione turistica. "La Corte costituzionale – ha aggiunto il sindaco – ha ribadito che in pandemia il coordinamento è dello Stato, è lo Stato che deve dire quali sono le persone che in via prioritaria devono essere vaccinate non può essere un presidente di Regione a decidere per far contenti quel determinato comparto o categoria quando poi abbiamo ancora gli anziani ...