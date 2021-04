De Zerbi contro Irrati: «Non mi piacciono alcuni arbitri tra cui Irrati» (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’allenatore del Sassuolo De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky dopo aver perso per 1-2 contro l’Inter di Conte «Al terzo anno penso che abbiamo dimostrato di avere un’identità ben precisa e andare via senza punti oggi fa male» A cosa si riferisce, al rigore non dato? «Sono situazioni diverse. Una è la partita e una le decisioni arbitrali. Qualcosa in più avremmo potuto fare nel primo tempo, nel secondo invece abbiamo tirato il doppio dell’Inter in porta. Credo che il rigore sia netto. Così come non mi piacciono alcuni giocatori, non mi piacciono alcuni arbitri tra cui Irrati. Ogni volta che lo incontriamo non mi piace, non mi è piaciuto mai. L’episodio oramai è andato, si hanno episodi a favore e contro, ma quello ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’allenatore del Sassuolo Deha parlato ai microfoni di Sky dopo aver perso per 1-2l’Inter di Conte «Al terzo anno penso che abbiamo dimostrato di avere un’identità ben precisa e andare via senza punti oggi fa male» A cosa si riferisce, al rigore non dato? «Sono situazioni diverse. Una è la partita e una le decisioni arbitrali. Qualcosa in più avremmo potuto fare nel primo tempo, nel secondo invece abbiamo tirato il doppio dell’Inter in porta. Credo che il rigore sia netto. Così come non migiocatori, non mitra cui. Ogni volta che lo incontriamo non mi piace, non mi è piaciuto mai. L’episodio oramai è andato, si hanno episodi a favore e, ma quello ...

