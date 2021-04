CTS: «Pubblico a Euro 2020? Impossibile stabilirlo ora, valutiamo più avanti» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Cts ha parlato della possibilità di vedere il Pubblico ad Euro 2020 dopo quanto stabilito ieri dalla Figc. Le sue parole Oggi gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno valutato le richieste della Figc per quanto riguarda il Pubblico negli stadi. Non è stato possibile confermare la presenza del Pubblico, ma è stata sottolineata la disponibilità a rivedere la questione nelle prossime settimane. CTS – «Pubblico a Euro 2020? Impossibile stabilirlo ora. Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa, è tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Cts ha parlato della possibilità di vedere iladdopo quanto stabilito ieri dalla Figc. Le sue parole Oggi gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno valutato le richieste della Figc per quanto riguarda ilnegli stadi. Non è stato possibile confermare la presenza del, ma è stata sottolineata la disponibilità a rivedere la questione nelle prossime settimane. CTS – «ora. Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa, è tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che ...

