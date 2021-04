Covid: Scalfarotto, 'Salvini non soffi sul fuoco del disagio sociale' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Non vorrei che ‘aprire' diventasse un valore di destra, e ‘chiudere' un principio di sinistra”. Lo dice il viceministro dell'Interno, Ivan Scalfarotto di Iv, al Foglio. “E non possiamo negare che, sia pure in assenza di un'unica regia coordinata, dietro agli scontri di piazza di ristoratori e imprenditori disperati c'erano sigle politiche che su quella disperazione speculano tentando di costruire consenso”. Bisognerebbe "suonare tutti lo stesso spartito” all'interno di un governo di unità nazionale. "Io dico che farsi carico delle sofferenze e delle proteste legittime di tanti lavoratori è giusto. Ma giocare sull'ambiguità, farsi le foto con chi invoca riaperture indiscriminate e lisciare il pelo a un certo negazionismo no, non è tollerabile. La Lega del resto governa molte regioni: sono sicuro che quelle giunte possono dare una grossa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Non vorrei che ‘aprire' diventasse un valore di destra, e ‘chiudere' un principio di sinistra”. Lo dice il viceministro dell'Interno, Ivandi Iv, al Foglio. “E non possiamo negare che, sia pure in assenza di un'unica regia coordinata, dietro agli scontri di piazza di ristoratori e imprenditori disperati c'erano sigle politiche che su quella disperazione speculano tentando di costruire consenso”. Bisognerebbe "suonare tutti lo stesso spartito” all'interno di un governo di unità nazionale. "Io dico che farsi carico delle sofferenze e delle proteste legittime di tanti lavoratori è giusto. Ma giocare sull'ambiguità, farsi le foto con chi invoca riaperture indiscriminate e lisciare il pelo a un certo negazionismo no, non è tollerabile. La Lega del resto governa molte regioni: sono sicuro che quelle giunte possono dare una grossa ...

