Cosa succede con Astrazeneca: stop agli under 65? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cosa succede con il vaccino Astrazeneca? Ieri sera è stato annunciato la sospensione dei test in corso per la somministrazione del suo vaccino anticovid a bambini e adolescenti in attesa che l'ente regolatorio britannico verifichi il possibile legame con casi di trombosi negli adulti. Il prof. Andrew Pollard dell'università di Oxford ha detto alla Bbc che non sono emerse preoccupazioni sui test in sé, ma che la sperimentazione pediatrica verrà comunque sospesa in attesa di ulteriori informazioni dall'Mhra. Circa 300 volontari partecipano al test iniziato in febbraio, per verificare se il vaccino produce immunità anche nei minori fra i sei e 17 anni. Nei prossimi giorni sia l'Mhra, che l'Ema, l'ente regolatorio europeo dovranno pronunciarsi sul possibile legame fra il vaccino Astrazeneca e un piccolo numero di casi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede "Ho fatto la prima dose e adesso?". Ultimi stop al vaccino AstraZeneca, ecco la guida Ma chi ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, e rientra nel gruppo che dovrà prima o poi ripresentarsi per il seguito, come si deve regolare? Domande e risposte Cosa succede ora Le donne sono ...

Romano pensa al futuro: 'Stiamo programmando la prossima stagione' VITERBO - ''Maurizi ha quattro partite fondamentali davanti, vediamo che succede'', ha commentato così il Presidente Marco Arturo Romano il ritorno di Agenore Maurizi che ... ma una cosa e' certa: per ...

Il governo valuta lo stop ad AstraZeneca sotto i 65 anni: oggi la decisione dell’Ema Il richiamo: cosa succede ora Ma cosa succede a chi deve fare il richiamo, ovvero la seconda dose di AstraZeneca dopo la prima? I test sul vaccino hanno coinvolto circa 30mila volontari. L’Ema ha ...

Cosa succede con Astrazeneca: stop agli under 65? Cosa succede con il vaccino Astrazeneca? Difficilmente l'Ema porrà limiti di età per l'utilizzo, anche se i governi nazionali potranno muoversi in tal senso. Cosa intende fare l'Italia?

