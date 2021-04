Coronavirus | Visco ' Ritiro misure di supporto sia graduale e mirato'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA - "Nelle circostanze attuali ancora incerte" è necessario che "la maggior parte delledirestino in vigore, ilnon è imminente, si intravedono rischi potenziali di ...

Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del ...Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del ...ROMA (ITALPRESS) – “Nelle circostanze attuali ancora incerte” è necessario che “la maggior parte delle misure di supporto restino in vigore, il ritiro non è imminente, si intravedono rischi potenziali ...i ministri dell’Economia e i governatori centrali del gruppo dei 20 si sono trovati concordi nella necessità di scongiurare la rimozione anticipata delle misure di sostegno per fronteggiare la crisi ...