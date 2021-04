Bolzano Internazionalizzazione | misure di sostegno adeguate ai tempi del Covid

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Via libera della Giunta provinciale ai nuovi criteri che le imprese devono avere per accedere ai contributi per l’: fino al 50% dei costi per le fiere in formato digitale. La Provincia disostene l’delle imprese sulla base della legge provinciale del 1997.economico viene offerto a iniziative che portano sui mercati internazionali prodotti e servizi made in Alto Adige con l’obiettivo di aumentare la quota provinciale delle esportazioni mediante l’acquisizione di nuovi mercati. “L’accesso ai mercati internazionali per molte aziende proprio in questo periodo di pandemia è particolarmente interessante e importante” sottolinea l’assessore provinciale all’economia Philipp Achammer. La Giunta provinciale ha adeguato le linee guida per la concessione di ...