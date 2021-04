Basket | Eurolega | Olimpia Milano quarta o settima verso i playoff? Le possibili combinazioni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ultima giornata die ancora molti verdetti da scrivere. L’è già matematicamente qualificata per i, ma la squadra di Ettore Messina non conosce ancora il suo piazzamento finale, visto che potrebbe chiudere tra il quarto ed il settimo posto. L’giocherà nell’ultima giornata contro l’Efes al Forum e con una vittoria si garantirebbe anche il vantaggio del fattore campo neiva a caccia dunque del quarto posto, che potrebbe ottenere anche con una sconfitta ed in contemporanea con i ko anche di Fenerbahce e Bayern Monaco, che affrontano rispettivamente Real Madrid e Barcellona.con una sconfitta potrebbe scivolare al sesto o settimo posto, ma in questo caso servirà comunque attendere gli esiti ...

VIRTUS BOLOGNA - KAZAN 80 - 76 Nella gara - 1 della semfinale di Eurocup che profuma molto diper la forza delle due rivali e l'ambizione di entrambe di unirsi presto al torneo maggiore è la Virtus a spuntarla in un finale caldo grazie a super Teodosic, eroe degli ultimi 5' con 11 ...... capace di annullare per quaranta minuti il divario con la prima della classe, indubbiamente provata dai ritmi e dalle insidie della road map per i playoff di, ma comunque disorientata dalla ...Bella la vittoria in SuperCoppa, devastante quella in Coppa Italia. Ma per una squadra che all'inizio della stagione ha messo come obiettivi primari EuroLeague e Campionato dopo gli ...FC Bayern Monaco qualificata ai playoff basket Eurolega 2021: Baldwin, Lucic e Reynolds i giocatori chiave del roster, guidato da Trinchieri.