Atac multa da 3 milioni per cancellazione corse pendolari | l’Antitrust | “Consumatori ingannati”

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Romaperda 3di euro nei confrontidell’, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, colpevole di aver tagliato ledi alcune tratte delle ‘ferrovie ex connesse’, utilizzate dai. Una soppressione ”sistematica e persistente” tale da ”ingannare iin merito alla effettiva disponibilità del servizio e a falsarne il comportamento economico”. (prosegue dopo la foto) ARTICOLO Bonus Trasporti Pubblici: come funziona la detrazione per gli abbonamenti di treno, metro, bus e tramRomaper, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atac multa

Il Sole 24 ORE

... nel quartiere Prati, sia riuscito a montare una pedana su una fermata, roba che a un'automobilista distratto basterebbe sfiorare la striscia gialle per rimediare una supercon annessa ...di 400 euro e chiusura per 5 giorni anche per un minimarket in via Militello. I Carabinieri ... oltre naturalmente ai taxi e agli autobus e tram dell'. C'è, però, da dire che oltre agli ...San Camillo: "Il paziente 31enne è giunto in pronto soccorso alle ore 10.34 vittima di incidente sul lavoro (investimento da parte di vagone ferroviario)" ...Nel corso dei controlli sono stati denunciati quattro responsabili di aziende di trasporto e multati 62 responsabili per irregolarità amministrative, mentre sono state elevate sanzioni per 25mila euro ...